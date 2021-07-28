Россиянам раскрыли способ справиться с желанием напиться в отпуске

Россиянам раскрыли несколько способов, как справиться со страхами и тревогой в путешествиях. Об этом рассказала гештальт-терапевт и юнгианский психолог Любовь Колтунова в интервью РИА Новости.

Она объяснила, что, попадая в незнакомое место или страну, для туриста естественно испытывать стресс и прочие негативные эмоции. Тревожные состояния, по словам Колтуновой, возникают во время адаптации психики человека к изменениям. Поэтому путешественники начинают неожиданно проявлять агрессию, раздражение, гнев и испытывать желание напиться.

Чтобы такого не происходило, эксперт порекомендовала в первые два дня путешествия по максимуму изучать новую территорию — исследовать ближайшие магазины и кафе, гулять по району проживания, узнавать о способах досуга.

По словам Колтуновой, в это время стоит спокойно отдыхать, а не бежать на экскурсии или встречи. Психолог напомнила, что все люди, несмотря на их культурные и языковые различия, одинаковые. «То, что все мы похожи, может побороть вашу тревогу», — считает она.

Ранее в июле психолог рассказала о способах избавиться от страха полета на самолете. Так, побороть тревожность перед посадкой на рейс может помочь использование специальных дыхательных техник.

