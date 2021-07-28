В Турции объяснили невозможность создания единой армии с Азербайджаном

Турция — член НАТО, поэтому не может создать единую армию с Азербайджаном, который членом альянса не является. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Салих Йылмаз, преподаватель Анкарского университета имени Йылдырыма Беязыта и руководитель Института русских исследований Анкары.

Материалы по теме Дипломатическая акробатика. Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией? Турция строит новую Османскую империю. Какое место в ней займет Азербайджан?

Йылмаз отметил, что плотное сотрудничество Анкары и Баку в военной сфере не должно вызывать ни у кого обеспокоенности, в том числе у России. «Потому что соглашение о военном сотрудничестве России с Арменией и другими странами Центральной Азии более продвинуто, чем [сотрудничество в рамках] соглашения между Турцией и Азербайджаном. У России есть военная база в Гюмри (Армения), на границе с Турцией», — объяснил эксперт. Он отметил, что мир на Кавказе сохранится до тех пор, пока военное сотрудничество России с Арменией не будет направлено против Турции, а военное сотрудничество Турции с Азербайджаном не будет направлено против России.

Политолог также высказался об идее создании «тюркского НАТО». По его словам, несмотря на то, что подобная идея иногда обсуждается в СМИ и экспертами, необходимости в такой организации нет. «У Турции нет стремления собрать все тюркские страны в одну армию», — отметил Йылмаз.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Турции Мустафа Шентоп объявил о создании совместной с Азербайджаном тюркской армии. Однако позже стало известно, что слова Шентопа были переведены неправильно. Политик действительно отвечал на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована объединенная армия, но заявил, что стороны лишь проводят совместные учения.