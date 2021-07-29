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Жители Бразилии поиграли в снежки благодаря рекордным температурам

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Жители Бразилии поиграли в снежки благодаря рекордно низким температурам воздуха: в стране похолодало до 8 градусов. Об этом пишет издание The Rio Times.

Кроме того, как минимум в 13 городах южного штата Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, в некоторых из населенных пунктов прошел град. Жители страны публикуют кадры с мест событий в Twitter. По данным СМИ, бразильцы уже спешат поиграть в снежки или слепить снеговиков. Некоторые жители страны надеются, что снег начнется и в их городах.

Метеорологи отмечают, что скоро снег может пойти и в другом южном штате — Санта-Катарина. Там ожидается понижение температуры до минус 10 градусов.

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