Лукашенко напомнил об отсутствии демократии и наличии президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предъявил требования к белорусским чиновникам во время принятия кадровых решений, пишет БЕЛТА.

По его мнению, власть в стране должны представлять «достойные люди», которые будут «преданы своему народу и государству».

Он заявил об отсутствии демократии в мире и напомнил назначаемым чиновникам о наличии в стране президента. «Он может кому-то не нравиться, но если вы назначаетесь этим президентом, то вы представляете президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого президента», — подчеркнул Лукашенко.

Глава республики также заверил чиновников в том, что «никогда не подводил тех, кого назначал». «И вас тоже я никогда не подведу. В этом можете не сомневаться», — заключил он.

В марте Александр Лукашенко призвал чиновников «вылезти из-под плинтуса» и начать работать. По его словам, власть в стране устояла и будет лишь укрепляться. «У нас слишком много работы для того, чтобы отсиживаться где-то», — отметил президент.