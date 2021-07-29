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Названы условия для включения других стран в ядерные переговоры России и США

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Фото: Pallava Bagla / Getty Images

Другие страны могут быть включены в ядерные переговоры США и России при условии, что обе страны достигнут предела в двустороннем сокращении арсенала или другие ядерные державы стремительно нарастят свои. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков.

Соков напомнил, что Москва исторически настаивала на включении ядерного оружия Великобритании и Франции в систему контроля над вооружениями, тогда как США в последнее время настаивают на включении Китая. «Российская позиция, собственно, сводится к тому, что трехсторонних переговоров не может быть — либо двусторонние, либо пятисторонние. Этот подход оправдан», — отметил эксперт.

Сейчас ядерный потенциал США и России значительно превосходит Великобританию, Францию и Китай. Однако, по словам эксперта, ситуация может измениться в будущем, учитывая, что Великобритания начала наращивать арсенал и объявила, что перестанет публиковать данные о своих ядерных силах. Обеспокоенность также вызывают сообщения о том, что Китай строит большое число шахтных пусковых установок. При этом ни Лондон, ни Пекин, ни Париж не заявляют о желании принять участие в предметных переговорах. «Представляется, что сейчас мы наблюдаем последние двусторонние переговоры», — заявил Соков.

Как заявил ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в Москве считают, что нужно привлечь новых участников к договору с США по контролю над вооружениями. При этом, по его слова, приоритетным является вовлечение в соглашение Великобритании и Франции.

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