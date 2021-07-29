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В Госдуме ответили на заявление ЕС о побочных эффектах санкций против России

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Высказывание верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике Жозепа Борреля о побочных эффектах санкций против России — это пример предвзятого и высокомерного отношения. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Его слова приводит РИА Новости.

«Высокомерное, предвзятое и поверхностное отношение господина Борреля к нашей стране не лучшим образом характеризуют европейскую внешнюю политику. В Брюсселе давно засели зараженные русофобией чиновники, (...) не способные отстаивать интересы европейских граждан, на которых антироссийские санкции сказываются негативным образом», — заявил Железняк.

Он отметил, что санкции не способны заставить Россию менять собственную внутреннюю и внешнюю политику. По словам парламентария, Брюссель пытается навязать всей Европе конфронтацию с Россией и придумывает поводы для новых ограничительных мер. Антироссийская политика — тупиковый путь, ведущий к возникновению новых противоречий и экономическому кризису, резюмировал Железняк.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что экономические санкции против России, несмотря на их действенность, имеют побочные эффекты. По его мнению, ограничения на торговлю с РФ со стороны Брюсселя отражаются на стоимости товаров на европейском рынке. Он также добавил, что личные санкции против высокопоставленных россиян, такие как запрет на поездки в ЕС и замораживание активов, — это «эффективные меры».

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