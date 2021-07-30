В Армении решили наказывать за тяжкие оскорбления

В Армении решили криминализовать тяжкие оскорбления. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Национальное собрание республики приняло во втором и окончательном чтении законопроект о дополнении Уголовного кодекса страны соответствующей статьей.

Согласное ей, тяжкое оскорбление человека будут наказываться штрафом до 500 тысяч драмов (более 75 тысяч рублей). В том случае, если оно было совершено публичным способом, нарушителям грозит штраф до одного миллиона драмов (более 150 тысяч рублей). За неоднократные тяжкие оскорбления в адрес одного и того же лица придется заплатить до трех миллионов драмов (более 450 тысяч рублей) или провести под арестом от одного до трех месяцев.

Глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян отметил, что данные поправки не внесены в новую редакцию Уголовного кодекса, которая вступит в силу в следующем году. По его словам, есть надежда на то, что к тому времени уровень оскорблений снизится и необходимость в подобных мерах отпадет.

В 2020 году Госдума России приняла в третьем чтении законопроект о наказании за оскорбления в Интернете. За них гражданам грозит штраф до 10 тысяч рублей, должностным лицам — до 100 тысяч рублей, а максимальное взыскание для юридических лиц составляет 700 тысяч рублей.