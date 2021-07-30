Женщина испугалась ожирения и сбросила 13 килограммов за восемь месяцев

28-летняя жительница индийского города Ченнай Бхаргави (Bhargavi) сбросила 13 килограммов за восемь месяцев и раскрыла свой метод похудения. Об этом сообщает издание The Times of India.

Бхаргави безуспешно пыталась похудеть в течение 12 лет. По словам женщины, главная причина неудач была в ее непоследовательности. Однако когда индианка осознала, что все женщины в ее семье страдали в старости из-за заболеваний, вызванных ожирением, она испугалась за свое здоровье и твердо решила сбросить вес и изменить образ жизни.

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Женщина начала практиковать интервальное голодание по системе 16:8 — она ела три раза строго в промежуток с 10:30 до 18:30. На завтрак Бхаргави съедала пшенную, овсяную или чечевичную кашу с фруктами и тарелку вареного белого нута. В обеденном меню был рис или пшено с овощами и плошкой индийского соуса на основе йогурта с добавлением лука, помидоров, моркови, огурцов или стручкового перца. На ужин в 18:30 индианка съедала блинчики из чечевичной и рисовой муки, тушеные овощи с манной крупой, а иногда вегетарианский овощной боул и тарелку супа.

Бхаргави тренировалась пять дней в неделю: она делала упражнения дома, каждый день проходила по пять километров вместе с супругом, прыгала со скакалкой, а по выходным тренировалась с друзьями по видеосвязи.

Чтобы поддерживать мотивацию в процессе сбрасывания веса, индианка создала чат в мессенджере с единомышленниками. Они поддерживали друг друга на пути к изменениям и делились успехами.

Тем, кто хочет похудеть, женщина рекомендовала быть последовательными в изменениях, верить в себя, питаться простой пищей и много двигаться.

Ранее сообщалось, что 37-летняя жительница Индии сбросила 50 килограммов за полтора года и раскрыла секрет успешного похудения. Она практиковала интервальное голодание и ела два раза в день, пропуская завтрак.