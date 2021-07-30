Ученые разработали систему для предсказания терактов за неделю до их совершения

Ученые под руководством профессора Чжэцзянского университета Андре Питона разработали систему, которая по открытым данным в интернете сможет предсказать теракт за неделю до его планируемого совершения. Результаты опубликованы в научном журнале Science Advances.

«От терактов каждый год умирает несколько тысяч человек. Используя лишь общественно доступные данные, мы создали модель, способную предсказывать многие теракты за неделю до их совершения в тех регионах мира, где террористы особенно активны», — отметили ученые.

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Для проверки своей теории специалисты проанализировали огромный массив информации, который включил в себя данные по терактам во всем мире за период с 2003 по 2016 годы. Они попытались найти индикаторы, которые позволили бы предугадать атаки.

Выяснилось, что в тех регионах, где террористические акты происходят часто, возможно предсказать примерно половину подобных инцидентов заблаговременно. Исследователи отметили, что их разработка, возможно, сможет помочь профильным спецслужбам для предотвращения происшествий и позволит тратить меньше средств на ложные сообщения.

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