На курортах популярной пляжной страны отметили высший уровень опасности COVID-19

Курорты греческих островов отмечены высшим уровнем коронавирусной опасности. Об этом сообщает Express.

Уточняется, что острова Южного Эгейского моря «окрасились» в темно-красный цвет на карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний COVID-19 из-за резкого роста числа заболевших в регионе. Высокий риск заражения коронавирусом отмечен на 13 островах популярной среди россиян пляжной страны. Среди них — Родос, Иос, Санторини и Миконос.

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Также отмечается, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике власти решили усилить присутствие полиции на островах для контроля за соблюдением мер по борьбе с распространением заболевания.

«Миконос и Иос находятся в одном шаге от ужесточения ограничений для борьбы с COVID-19. Ситуация также вызывает обеспокоенность на Закинфе, Тиносе, Лефкаде, Санторини, Паросе и Родосе», — рассказал заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалис в интервью The Guardian.

Ранее сообщалось, что власти Республики Маврикий заявили о резком всплеске заражения коронавирусной инфекцией после открытия границ. По заявлению пресс-секретаря Национального комитета по коммуникациям (NCC) Маврикия Зубера Джумайе, рост числа заболевших COVID-19 за последнее время составил треть от всех выявленных случаев коронавируса в стране с марта 2020 года.