Биограф Путина объяснил напряженные отношения президента с Меркель

Директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар, написавший биографию Владимира Путина, в разговоре с «Лентой.ру» объяснил напряженные отношения между главами России и Германии. По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель воспринимает Путина прежде всего как бывшего сотрудника КГБ, который предпочел укрепление государственности в ущерб развитию демократических институтов. В то же время политолог заметил, что их отношения остаются конструктивными, несмотря на личную неприязнь.

Биограф Ангелы Меркель, историк Ральф Боллман, ранее рассказал, что из-за украинского кризиса 2014 года между Путиным и Меркель неоднократно начиналась ругань. Хотя со временем политики научились уважать друг друга, их беседы все равно могли быть неприятными. По словам Боллмана, Меркель не желала лично ехать в Москву: канцлер якобы не хотела идти на риск быть униженной Путиным, потому она лично звонила российскому президенту «десятки раз».

«Меркель сама много сделала для ухудшения отношений с Путиным»

Рар заметил, что отношения Путина и Меркель всегда отличались достаточно большим негативизмом и недоверием, причем вина здесь лежит как на главе Германии, так и на российском президенте.

«Конечно, Меркель сама много сделала для ухудшения отношений с Путиным. Она постоянно говорила, что он, прежде всего, человек из КГБ. А когда Владимир Владимирович выступал в бундестаге с речью об окончании холодной войны, она, как глава оппозиции, призывала не верить "бывшему кагэбэшнику", — вспомнил политолог. — Путин тоже предпринимал некоторые неоднозначные шаги. К примеру, как-то раз он впустил собаку в общую комнату, зная, что Меркель очень боится этих животных».

Тем не менее, как подчеркнул Рар, со временем Меркель поняла, что от Путина ей никуда не деться, и она не может ставить личные интересы во главу угла. Она стала пытаться договариваться, искать диалог с лидером России, понимая, что разговоры нужно вести именно с ним.

«Она все же сделала две важные вещи, за которые России стоит ее поблагодарить, — считает Рар. — Во-первых, в 2008 году она не дала распилить НАТО на Грузию и Украину. И во-вторых, она пробила "Северный поток-2". Это два серьезных момента, которые говорят о том, что она не рассматривает Россию как врага, имея тем не менее серьезную неприязнь к Путину. И Путин это знает».

Политолог подчеркнул, что публично главы государств никогда не ссорились, но за кулисами между ними происходили крайне неприятные разговоры.

«Меркель не любит не только Путина, но и Россию в целом, — заметил германист. — Ее больше тянет к Украине, к Западу. И, когда произошло присоединение Крыма, у глав государств происходили крайне неприятные разговоры, в ходе которых Меркель обвиняла своего коллегу в захвате страны. Меркель выбрала политику либеральных ценностей, считала, что исправлять мир нужно именно таким образом. А когда увидела, что Россия пошла по пути укрепления государственности, а не демократических институтов, начала всячески этому противодействовать. И вот что получилось».

Ранее Меркель подверглась жесткой критике из-за соглашения с США по «Северному потоку-2», в котором страны договорились не препятствовать завершению строительства газопровода. В соглашении также было указано, что, в случае отказа Москвы подписать с Киевом договор о продлении действующего контракта по транзиту российского газа через территорию Украины, в отношении России будут введены санкции.