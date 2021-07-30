Россиянам раскрыли способ выбрать качественную обувь

Руководитель Инновационного центра текстильной и легкой промышленности (ИНПЦ ТЛП) Дмитрий Гузов раскрыл россиянам способ выбрать качественную обувь. Его слова приводит «Известия».

По словам эксперта, необходимо обращать внимание на запах, материал, удобство и цифровую маркировку изделий. Гузов объяснил, что при взаимодействии с влажной средой (потом) обувь из некачественных материалов способна выделять канцерогенные вещества. «Это, в свою очередь, может спровоцировать аллергические реакции, разного рода дерматиты и другие кожные заболевания», — добавил он.

Помимо этого, внешняя часть обуви может взаимодействовать с воздухом и также выделять токсичные вещества. Это приводит к тому, что они попадают в организм человека через легкие.

Немаловажно выбирать обувь подходящей для стопы формы. По словам специалиста, неправильная жесткость пяточной и носочной частей могут привести к травмам во время ходьбы. Кроме того, если у ботинок или туфель ярко выраженный запах, то это указывает на нарушение параметров химической безопасности.

Гузов также подчеркнул, что обувь перед покупкой обязательно нужно мерить, поскольку она должна плотно сидеть на стопе.

Наконец, чтобы отличить натуральный материал от искусственного, необходимо изучить цифровую маркировку на обуви. Эксперт отметил, что это «хороший инструмент, который содержит белую и открытую информацию для потребителя».

В ноябре 2020 года эксперты назвали лучший материал для зимней обуви. Например, пары, в производстве которых использована синтетика, меньше всего годятся для холодных погодных условий. Отсюда следует, что предпочтительнее носить ботинки из натуральных материалов, в частности, из гладкой кожи.