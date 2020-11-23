Эксперты назвали лучший материал для зимней обуви

Эксперты рассказали, какую обувь лучше выбрать зимой, и какой уход наиболее эффективен, чтобы вещь прослужила как можно дольше. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщается на сайте Роскачества.

Так, виды обуви, в производстве которых использована синтетика, меньше всего годятся для холодных погодных условий. Например, экокожа — полностью искусственный материал. Обувь из качественной экокожи хорошо противостоит грязи и реагентам, но ее нежелательно использовать при температуре ниже минус 10 градусов Цельсия, поскольку покрытие может потрескаться. Отсюда следует, что предпочтительнее носить ботинки из натуральных материалов, в частности из гладкой кожи.

По словам профессора кафедры товароведения и товарной экспертизы Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Ольги Фукиной, главные достоинства гладкой кожи — защита от проникновения влаги и грязи, а также устойчивость к перепадам температуры. «Ворсовые кожи (нубук и велюр, из которого сейчас обувь делают чаще, чем из замши) не имеют такого покрытия, влага легче проникает внутрь материала по открытым порам. Однако открытые поры обеспечивают лучшие гигиенические свойства ворсовых кож», — пояснила она.

Кроме того, важно не носить одну и ту же пару зимой каждый день, поскольку кожа сгибается и растягивается. Также эксперты отметили вред принудительной сушки обуви: батареи и фены не только пересушивают кожу, делая ее грубой, но и могут высушить клей, в результате чего обувь портится раньше времени.

Также подчеркивается необходимость использования деревянных формодержателей. В случае, если обувь промокла, следует применять обычную бумагу для сушки. При этом стельку лучше просушить отдельно.

Перед первым использованием поверхность кожаной обуви, особенно ворсовой, нужно обработать водоотталкивающим спреем. Для замши и нубука необходимо применять креповую щетку, чтобы сохранить защитные свойства ворса. Для гладкой кожи можно использовать воск, изготовленный на основе пчелиного, который защищает обувь от влаги, обеспечивает мягкость и эластичность кожи, скрывает мелкие царапины, препятствует проникновению влаги и грязи.

Грязь с гладкой кожи следует смывать водой с помощью обычной губки. После высыхания любую обувь рекомендуется обрабатывать кремом для конкретного вида материала.

Более того, специалисты дали совет, как защитить обувь от реагентов. В первую очередь рекомендовано отдавать предпочтение зимней обуви на высокой подошве. Если соль уже проступила, следует обработать поверхность влажной тряпкой или салфеткой и воспользоваться выводящими соль средствами обувной косметики, содержащими уксусную кислоту. Отмечается, что при удалении соли водой из-под крана на обуви могут остаться разводы.

Ранее в ноябре стилистка Тина Абейсекара показала дешевый и действенный способ очистить белую обувь. Девушка использует очищающую губку бренда Chux, которая продается в сети супермаркетов Woolworths за четыре доллара (316 рублей). По ее словам, средство не только очищает обувь от загрязнений, но и разглаживает заломы.