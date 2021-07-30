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Бывший офицер американской разведки заявила о превращении США в «СССР 2.0»

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Кадр: foxnews.com

Современные США превращаются в «СССР 2.0». Об этом в эфире Fox News заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер. Она также отметила, что «родилась и выросла» в Советском Союзе и знает, как тоталитарное государство «шпионит за обычными гражданами».

«Недавние разоблачения о слежке со стороны АНБ вернули меня на 30 лет назад в страну моего рождения, которой больше нет — Союз Советских Социалистических Республик», — сказала Коффлер.

По ее словам, в нынешнем американском обществе за взгляды, которые не совпадают с установками большинства и правящего класса, человека могут уволить с работы и заблокировать в социальных сетях. Коффлер пожаловалась, что начала следить за тем, что говорит.

Она предостерегла, что обещания американских политиков «построить социализм» в США вскоре могут привести к «пустым полкам в магазинах». То, с чем американцы столкнулись в разгар пандемии COVID-19, когда невозможно было достать одноразовые маски и салфетки, станет обыденной реальностью. Коффлер сказала, что в Америке будущего обычная туалетная бумага может стать привилегией элит.

Ранее телеведущий Fox News Такер Карсон заявил, что Агентство нацбезопасности (АНБ) установило за ним слежку, после того, как он попытался организовать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Во время общения с посредником Кремля, находящимся в США, Карсон, по его словам, выяснил, что американские власти знают о его контактах.

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