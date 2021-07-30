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В ВВС Британии назвали опасными действия России и Китая в космосе

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Фото: Alberto Pezzali / AP Photo

В Британии назвали опасными действия России и Китая в космическом пространстве. Об этом в интервью The Daily Telegraph заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон.

По словам Уигстона, Москва и Пекин занимаются «опасной деятельностью», которая может привести к уничтожению спутников третьих стран. Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия разместила целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия».

По мнению военачальника, Китай продолжает «совершенствовать противоспутниковые технологии», в качестве примера указав на разработку ракет, которые могут напрямую уничтожать спутники, а также на «лазерное ослепляющее оружие» и механизмы «осуществления умышленных радиопомех».

В июне Уигстон заявил, что Британия проведет учения на случай размещения ракет России в Калининграде. «Мы будем учиться рассредоточению. Если все мои (истребители) "Тайфун" располагались бы на 12 базах, они были бы более сложной целью... Звучит немного в духе времен Холодной войны, но нам настоятельно необходимо помнить, как это выполняется», — отметил военный.

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