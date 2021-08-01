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Жена Бориса Джонсона сообщила о второй беременности

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Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри рассказала, что ждет второго ребенка. Соответствующий пост опубликован в ее закрытом Instagram-аккаунте, сообщает ABC News.

Пара ожидает появления ребенка к католическому Рождеству. Кэрри также призналась, что в начале этого года у нее случился выкидыш. Жена британского премьера объяснила, что решила поделиться этой новостью, чтобы помочь другим женщинам, пережившим потерю ребенка.

«Я счастлива снова быть беременной, но в то же время мне очень волнительно. Тема родов может быть весьма болезненной для многих людей, особенно учитывая тот факт, что, судя по таким платформам, как Instagram, кажется, что все в жизни всегда идет хорошо. Я разговаривала с людьми, которые пережили такую потерю, и это помогло мне», — приводит издание ее слова.

У Бориса Джонсона и его супруги Кэрри уже есть сын, который появился в конце апреля 2020 года. Мальчика назвали в честь двух врачей, спасших жизнь британскому премьеру.

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