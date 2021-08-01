Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи объяснил скачок заболеваемости COVID-19 в стране. По его словам, это связано с тем, что около 100 миллионов граждан до сих пор не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ABC News.

«Если вы посмотрите на рост числа заражений, то увидите, что среднесуточный показатель за последнюю неделю значительно вырос <...> Правда в том, что у нас в стране есть 100 миллионов человек, которые имеют право на вакцинацию, но не вакцинируются. Мы наблюдаем вспышку заражений среди непривитых», — пояснил он.

Президент страны Джо Байден допускал введение обязательной вакцинации от COVID-19 для всех жителей страны. Глава Белого дома в ходе выступления, посвященного новым шагам властей в борьбе с пандемией коронавируса, отметил, что пока не знает, может ли ввести обязательную вакцинацию для американцев правительство страны, однако, подчеркнул он, это могут сделать как местные власти, так и предприятия на местах.

