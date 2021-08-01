Новая возлюбленная футболиста Мамаева раскрыла подробности начала их романа

Новая возлюбленная российского футболиста Павла Мамаева раскрыла подробности начала их романа после критики со стороны бывшей супруги спортсмена. Видеообращение Надежда Санько опубликовала на своей странице в Instagram.

«Павел проявляет ко мне внимание с мая месяца. Я не отвечала ему взаимностью и соблюдала субординацию больше месяца. Я ни разу с ним не увиделась, у меня не было с ним ни флирта, никакого глубокого общения», — поделилась Санько.

По ее словам, женская солидарность закончилась после одного из сообщений бывшей жены футболиста Аланы Мамаевой. Она написала: «Все, что я говорила в программах, это ложь. У нас все очень плохо, и было плохо. Я ненавижу его».

«В этот момент мне человек дал понять, что никакой женской солидарности касательно ее женской боли быть не может. А поддерживать ее корыстные цели, где она рубится с Пашей за бабки, за какие-то квартиры, крема и так далее, мне неинтересно», — сообщила Санько.

Получив сообщение от Мамаевой, Санько решила связаться с футболистом и убедить его отказаться от дележки имущества, оставив все бывшей супруге.

«Если бы он не позвонил мне через неделю, то на этом наше общение бы и закончилось. Но в этот день я для себя решила, что больше никакой субординации, никакой женской солидарности не будет. Два пункта: Алана мне не подруга, и это ее бывший муж — свободный, разведенный мужчина», — подытожила Санько.

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