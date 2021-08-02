Миллионы европейцев оказались слишком бедными для отпуска

Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC) выяснила, что 35 миллионов европейцев оказались слишком бедными, чтобы позволить себе поехать в отпуск. Данные доклада организации приводит Associated Press.

28 процентов из 450 миллионов проживающих в ЕС не имеют средств, чтобы хотя бы неделю провести вдали от дома. При этом среди тех, чей доход ниже порога бедности, оплатить отпуск не могут больше половины.

«Установленная законом минимальная оплата труда рискует оставить в числе бедных граждан 16 европейских стран. Порог бедности составляет 60 процентов от медианной национальной зарплаты — меньше него в Европе, по данным Еврокомиссии, получает 22 миллиона человек», — заявляет ETUC. Хуже всего ситуация в Греции — там 88,9 процента граждан с доходом ниже медианного уровня не имеют денег на отпуск. Следом идут Румыния (86,8 процента), Хорватия (84,7 процента), Кипр (79,2 процента) и Словакия (76,1 процента).

Заместитель генерального секретаря ETUC Эстер Линч считает, что отпуск не должен быть роскошью, в то время как сейчас многие отказываются от него из-за маленькой зарплаты. Она добавила, что несправедливость в отношении отдыха доказывает, как неравномерно происходил экономический рост в Европе в последние десять лет.

Благодаря данным статистической службы Евросоюза (Евростат), ETUC установила, что среди не имеющих денег на отдых граждан ЕС много безработных и пенсионеров, но больше всего — низкооплачиваемых сотрудников. Организация заявила, что работает с европейскими властями над введением «порога приличия» — зарплатной планки, которая будет не ниже 60 процентов от медианной оплаты труда в конкретной стране и не ниже 50 процентов от средней среди всех членов Евросоюза. По итогам 2019 года медианная зарплата в 27 странах ЕС составляла около 17,3 тысячи евро в год (1442 евро в месяц). По мнению ETUC, такой шаг оградит от бедности более 24 миллионов человек и поможет им решить проблему с доступностью отпуска.

Россиянам тоже не хватает свободных денег. Эксперты сообщают, что в июле после оплаты коммунальных услуг, транспорта и предметов первой необходимости у средней семьи в России оставалось на семь процентов меньше средств, чем в том же месяце в 2019 году.