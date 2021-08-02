Пользователей iPhone призвали удалить одно приложение

Специалист в области кибербезопасности Зак Доффман (Zak Doffman) сообщил, что почта Gmail отслеживает действия пользователей и тайно собирает их конфиденциальные данные. Эксперт призвал всех владельцев iPhone удалить это приложение со своих устройств. Об этом сообщает издание Forbes.

По словам Доффмана, около 70 процентов электронных писем, которые пользователи iPhone получают на почту Gmail, содержат зашифрованные трекеры. Специалист объяснил, что они собирают информацию о том, сколько раз и где письмо было открыто, и о том, какое устройство для этого использовалось.

В то же время эксперт заявил, что почта от Apple более безопасна для личных данных пользователей. По его мнению, письма, которые открывают через это приложение, не содержат отслеживающих трекеров.

Ранее основатель и генеральный директор компании Vivaldi Technologies, занимающейся созданием программного обеспечения, Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner) раскрыл два главных признака, свидетельствующих о краже личных данных. Специалист посоветовал обратить внимание на рекламу, с которой человек ежедневно сталкивается в сети, а также на рекламные звонки.