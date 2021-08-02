Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Самые высокие зарплаты в России в августе готовы предложить главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Так, генеральный директор может зарабатывать до 600 тысяч рублей в месяц. Он должен иметь стаж работы на аналогичной должности от трех лет в компании с численностью сотрудников более 300 человек. Также от него требуется опыт автоматизации и систематизации бизнес-процессов, управленческие навыки и умение работать в офисных программах и 1С.

Стоматологу-имплантологу в частной клинике готовы платить до 400 тысяч рублей. Должность может занять специалист как минимум с трехлетним опытом работы. Технический архитектор может получать до 275 тысяч. От сотрудника требуются успешные кейсы в реализации проектов, администрировании и технической поддержке операционных систем. Также он должен иметь стаж работы на аналогичной должности от года.

На зарплату в 250 тысяч рублей могут рассчитывать глава разработчиков приложений для Android, а также разработчик C++. Ежемесячный доход в размере до 200 тысяч рублей работодатели обещают дизайнеру-проектировщику в камнеобрабатывающей компании, маркетологу для сети супермаркетов, столяру-краснодеревщику и жестянщику на ночных сменах в таксомоторном парке.

Ранее Чукотка была названа российским регионом с самой высокой зарплатой. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, а на третьем — Москва. Далее идут Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий автономный округ, Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Санкт-Петербург. Наиболее социально-экономическим устойчивым российским регионом оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним идет Чукотка. Третье место поделили сразу три региона: Москва, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.