ФСБ показала задержание пытавшегося вывезти из России детали ЗРК украинца

ФСБ показала видео задержания украинца, пытавшегося вывезти из России головки самонаведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Ролик в понедельник, 2 августа, публикует РИА Новости.

На кадрах демонстрируется осужденный в момент зачитывания ему приговора, далее видна сама попытка похищения деталей — люди в темной одежде загружают коробку с деталями в автомобиль. На следующих кадрах они после задержания лежат на земле в окружении спецназа ФСБ. В финале показаны изъятые у украинца вещи и документы.

Ранее 2 августа сообщалось, что ФСБ пресекла контрабанду деталей ЗРК на Украину. По версии следствия, контрабандой занимался агент Службы безопасности Украины (СБУ). Его задержали с поличным. Для работы украинец использовал подложные документы, псевдонимы и ряд других мер конспирации.