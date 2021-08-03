РЖД из-за роста цен попросили денег на ремонт

Гендиректор РЖД Олег Белозеров обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой выделить 17 миллиардов рублей на достройку и ремонт путей в текущем году. Об этом со ссылкой на копию документа сообщают «Ведомости».

В письме, датированном 23 июля, говорится, что причиной нехватки средств стал рост цен на металлопродукцию. Например, арматурная стержневая сталь в течение второго квартала (по состоянию на 20 июля) стала дороже на 36 процентов, круглая горячекатаная сталь — на 54 процента, а листовая горячекатаная сталь — на 86 процентов.

Основной поставщик рельсов, компания Evraz, с августа и до конца года поднял отпускные цены на 27 процентов. И только это обстоятельство обойдется РЖД в шесть миллиардов рублей дополнительно.

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Белозеров указал, что если дополнительные расходы не компенсировать, то завершить удастся не все запланированные инфраструктурные проекты. Рельсов для реконструкции хватит до сентября, потом работы придется остановить. В результате до конца года не будут обновлены 1,2 тысячи километров путей, не удастся создать запас рельсов на первый квартал 2022 года.

Альтернативой 17 миллиардам рублей из бюджета Белозеров называет повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. В другом письме, хоть и датированным тем же числом, глава РЖД указывает, что за год они были проиндексированы только на 11 процентов, а вот расходы госкомпании увеличились на 16 процентов.

Источник, близкий к компании, указывает, что РЖД просит не на операционную деятельность — компания предупреждает, что если ей не дать денег, то инвестиционные планы придется пересмотреть.

Повышение стоимости рельсов для РЖД полностью совпадает по срокам с введением экспортных пошлин на металл. На этот шаг правительство пошло с целью изъять сверхдоходы металлургов. В следующем году, после завершения действия пошлин, для них могут повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который уже вырос в 2019-м.