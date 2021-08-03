Не желающие делать прививки от COVID-19 россияне оказались троечниками

Чаще всего те, кто не желает делать прививку от COVID-19, имели тройки в школьном аттестате. Среди бывших школьных медалистов оказалось на треть больше привитых, чем среди бывших троечников, говорится в опросе сервиса SuperJob, содержание которого приводит РБК.

Среди тех, кто окончил школу с золотой или серебряной медалью, самая большая доля тех, кто уже привился — 46 процентов. Тех, кто говорит, то не делал прививку и не планирует среди них всего 25 процентов. При этом чем хуже были оценки в школьном аттестате, тем ниже оказалась доля вакцинированных — среди тех, у кого были пятерки, но не было медали, прививку сделали 40 процентов.

При этом среди хорошистов вакцинацию прошли 36 процентов, а меньше всего привитых среди троечников — 34 процента. Это единственная группа, в которой доля антипрививочников превышает число тех, кто сделал прививку — 39 процентов. Еще 27 процентов из них пока не делали прививку, но собираются.

Также организаторы опроса указали на гендерную разницу. Так, среди мужчин с разной успеваемостью в школе вакцинированных больше, чем среди женщин с аналогичной успеваемостью. Кроме того, среди мужчин, которые закончили школу с медалями, привились 54 процента, а среди женщин-медалисток этот показатель составляет 41 процент.

Среди мужчин — бывших троечников привились 35 процентов, среди женщин — 31 процент. Группа, в которой больше всего принципиально не желающих вакцинацию — женщины с тройками в аттестате (48 процентов).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дискриминации непривитых россиян, заявил, что «реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит». Он пояснил, что люди без иммунитета или прививки не смогут работать «на всех участках», поскольку это будет представлять общественную угрозу.