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Премьер Канады прислал Байдену копченое мясо после пари о хоккее

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Фото: Pixabay

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прислал президенту США Джо Байдену копченое мясо по-монреальски после победы американского клуба «Тампа» над канадским «Монреалем» в финале Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает ТАСС.

Ранее в июне Трюдо в Twitter предложил Байдену заключить пари, на что тот согласился. Стороны не уточнили, на что они поспорили. В понедельник 2 августа пресс-служба Белого дома сообщила, что глава американского государства позвонил канадскому премьеру и поблагодарил его за мясо по-монреальски, которое было отправлено в качестве поздравления в честь победы хоккейного клуба.

Байден и Трюдо обсудили и деловые вопросы, например, двустороннее экономическое сотрудничество и укрепление конкурентоспособности экономик США и Канады.

8 июля стало известно, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стала победителем Кубка Стэнли. Встреча прошла на «Амали-Арене» и закончилась со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий Росс Колтон.

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