После ДТП с 13 пострадавшими в Москве возбудили дело

После ДТП с 13 пострадавшими в Москве на Боровском шоссе возбудили дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Против водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека»). В настоящее время он задержан.

Крупная авария с участием «КамАЗа» и автобуса произошла 4 августа. В результате ДТП пострадали 13 человек, среди них двое детей. Серьезные травмы получили два пассажира — беременная женщина и мужчина. В момент аварии в автобусе находилось более 30 пассажиров.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением, обгоняя грузовик.