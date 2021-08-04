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Иран отреагировал на информацию о захвате танкера у берегов ОАЭ

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Steve Geronazzo / vesselfinder.com

Посольство Ирана в Великобритании прокомментировало информацию о захвате танкера Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в своем Twitter-аккаунте.

Иранские дипломаты отметили, что информации о новых инцидентах с торговыми судами в регионе Персидского залива у них на данный момент нет. «Вводить в заблуждение общественность всего мира ради дипломатической выгоды в Нью-Йорке — нечестная игра», — заявили там.

Танкер Asphalt Princess был угнан группой из восьми или девяти человек в Оманском заливе. Инцидент, предположительно, произошел в 97 километрах от провинции Фуджейра. По сообщениям источников, на борт судна поднялись вооруженные люди и отключили системы слежения.

В Великобритании допустили, что к произошедшему может быть причастен Иран. При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) отверг эту информацию. Позже стало известно, что танкер направился в сторону территориальных вод Ирана, к Ормузскому проливу.

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