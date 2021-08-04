«Интер» потребовал у «Челси» 117 миллионов евро за возвращение бывшего игрока

«Челси» нацелился на возвращение в клуб нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который выступает за миланский «Интер». Об этом сообщает The Telegraph.

Трансфер бывшего форварда клуба может обойтись лондонцам в 117 миллионов евро — именно такую сумму потребовал «Интер» за Лукаку.

Бельгийский нападающий перешел в стан миланцев из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. В минувшем сезоне Лукаку забил 30 голов в 44 матчах. Также форвард помог итальянцам завоевать золото в первенстве страны в сезоне-2020/2021.

По оценке Transfermarkt стоимость Лукаку — 100 миллионов евро. В июле 2013 года форварда оценивали в 24 миллиона евро. Тогда он выступал за «Челси».

Лукаку числился в системе «Челси» с 2011 по 2014 год. Его неоднократно отправляли в аренду. За «аристократов» за этот период нападающий провел лишь десять матчей и не отметился результативными действиями.