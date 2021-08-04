На белоруску завели уголовное дело за эмодзи-какашки под фотографией силовика

В Белоруссии на мать-одиночку завели уголовное дело за комментарий в виде эмодзи-какашки под фотографией сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает «Наша Ніва».
По данным издания, информация про милиционера Руслана Куцко, который известен большим количеством задержаний участников массовых протестов в 2020 году, была опубликована в одном из местных Telegram-каналов. «Знакомая морда. Человек — [эмодзи с какашкой]», — прокомментировала публикацию Ольга, добавив, что и жена у Куцко «не очень».
Спустя две недели женщину из дома увезли в местное отделение милиции. Там у нее конфисковали телефон и предложили записать видео с извинениями. После ее отказа сотрудники пригрозили посадить ее в СИЗО. Во время обыска в квартире задержанной правоохранители описали холодильник, стиральную машину и телевизор, так как оскорбленный милиционер запросил 2000 рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Адвокат, который должен был представлять интересы Ольги, начала отчитывать женщину и угрожать ей лишением родительских прав. В ответ на это Ольга заявила, что имеет право высказывать свое мнение и о поступке не жалеет. Позже ее приговорили к двум годам исправительных работ. Женщина рассказала, что после случившегося не может найти работу и переживает за судьбу своей дочери.
Ранее белорусские силовики задержали в Минске 58-летнего таксиста во время поминок его погибшей матери за прослушивание в машине «протестных» песен Виктора Цоя. На суде минчанину вменили статью о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий и отправили на 15 суток в изолятор.
В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей. Многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.