Покупки россиян стали дороже

Средний чек россиянина в период с 26 июля по 1 августа составил 621 рубль, что на 5,4 процента больше, чем в тот же период в прошлом году. Таким образом, в среднем покупки за год стали дороже, свидетельствуют подсчеты исследователей холдинга «Ромир», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Однако по сравнению с предшествующей неделей показатель снизился на 0,5 процента, став меньше на три рубля. Если сопоставлять его со среднегодовым, то можно отметить рост в 1,6 процента. В целом в последние 12 недель средняя стоимость одной покупки то падала, то росла, причем изменения были небольшими. Показатель остается стабильным, но исследователи отмечают небольшой рост частоты покупок и общих расходов.

Информацию о тратах холдинг получает на основании панельного исследования, охватывающего 40 тысяч россиян и 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны. Участники предоставляют информацию о своих чеках, сканируя QR-коды.

В конце июля в «Ромире» также выяснили, что объем свободных денег в среднестатистическом домохозяйстве в России в июне на годовом уровне стал на семь процентов меньше. Речь идет средствах, которые остаются у россиян после трат на необходимые товары и услуги — например на еду, предметы повседневного спроса, оплату коммунальных счетов и транспорт.