Пес съел выращенную мальчиком бабочку через секунду после ее освобождения

Трехлетний Ронни Седдон (Ronnie Seddon) из английского города Ротерем, графство Саут-Йоркшир, выпустил бабочку, которую бережно выращивал из гусеницы, а через несколько секунд ее съел пес. На видео, опубликованное на странице отца мальчика в Facebook, обратило внимание Daily Mail.

Ронни нашел гусеницу, поместил ее в пластиковую банку и наблюдал за тем, как она сначала превратилась в куколку, а затем — в бабочку. Мальчик назвал бабочку Ральфом (Ralph). Когда пришло время выпустить выросшее насекомое на свободу, отец Ронни, Денни Седдон (Danny Seddon), заснял торжественный момент на видео.

Материалы по теме Заряд умиления Замечательные животные, которые помогли миру пережить 2017 год Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии

На кадрах видно, как мальчик открывает банку и предлагает бабочке покинуть ее — он трясет емкость, пока насекомое не вылетает наружу. Сначала Ральф приземляется на садовую плитку, а затем улетает.

В этот момент пес Седдонов по кличке Марвел (Marvel) замечает бабочку. Собака настигает насекомое и через секунду проглатывает Ральфа. «Марвел его съел!», — воскликнул Денни. По словам отца, Ронни расстроился и целый день вспоминал о своем питомце.

Ролик набрал более трех тысяч комментариев и 10 тысяч репостов. Пользователи оставляли смеющиеся смайлики и отмечали друзей под видео. Один из них написал: «Я сейчас просто умру от смеха!».

Ранее сообщалось, что голодный пес попытался добраться до еды и устроил пожар в доме хозяина в американской деревне Лейк-Орион, штат Мичиган. Прибывшие на место пожарные потушили огонь и спасли находившихся в доме животных.

