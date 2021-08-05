Названы самые распространенные профессиональные болезни россиян

Тугоухость и радикулиты назвали самыми распространенными профессиональными заболеваниями у россиян, сообщает URA.RU со ссылкой на НИИ медицины труда им. Н.Ф. Измерова.

Нейросенсорная тугоухость, то есть врожденное или приобретенное снижение слуха, с 2019 года является наиболее распространенным профессиональным заболеванием, обусловленным влиянием физических факторов условий труда. Она встречается у 54,38 процента россиян. Из-за физических нагрузок и перенапряжения у 58,7 процента граждан возникает радикулопатия (радикулиты) пояснично-крестцовой и шейно-плечевой зоны.

Кроме того, в перечень наиболее часто встречаемых профессиональных заболеваний включили вибрационную болезнь. Она представляет собой неврологическую патологию, возникающую из-за регулярного и длительного воздействия механических колебаний на организм. Вибрационная болезнь зафиксирована у 42,65 процента россиян.

Также у россиян часто встречаются флюороз (стоматологическая патология, появляющаяся из-за избыточного количества фтора) и хронические пылевые бронхиты из-за распыления аэрозолей — ими страдают 27,18 процента и 24,25 процента граждан, соответственно.

При этом в 2020 году зафиксировали случаи отравления россиян на производстве. «Число лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями) за 2020 год составило 3409 человек (из них 718 женщин), умерло 606, 209 получили инвалидность», — подчеркнули в Росстате.

Ранее врач рассказал о способе передачи «летних» заболеваний. Ими можно заразиться при купании в водоемах, при употреблении немытых овощей и фруктов, а также через контакт с уже пораженным человеком.