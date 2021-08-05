В Москве запретят проезд по популярной набережной

Москвичам временно запретят проезд по участку популярной набережной Тараса Шевченко напротив делового центра «Москва-Сити». Об этом 5 августа сообщили в столичной мэрии.

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Ограничения для автомобилистов будут распространяться на участок от дома №12 строения 26 на Кутузовском проспекте до моста «Багратион». Новые правила введут только на выходные и праздники (с 23:00 накануне и до 06:00 следующего рабочего дня) в период с 13 августа до 31 октября.

Как напомнили власти Москвы, подобные временные ограничения вводят на набережной Тараса Шевченко с лета 2017 года. Они предназначены для того, чтобы увеличить количество безопасных мест для пеших прогулок жителей в теплое время года.

В мэрии добавили, что город постепенно обрастает все новыми местами для отдыха. С 2010 года озеленили и привели в порядок более 400 улиц, набережных и других общественных пространств Москвы. В июле заместитель главы Милана Пьерфранческо Маран похвалил российскую столицу за развитие городской инфраструктуры и совершенствование парков на мировом уровне.