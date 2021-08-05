Половина российского топлива для самолетов оказалась небезопасной

Исследования проб российского авиатоплива в период с 2014 по 2020 год, проведенные ФГУП «Государственный НИИ гражданской авиации» (ГосНИИ ГА), показали несоответствие стандартам у половины горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сказано в протоколе совещания в Минэнерго, на который ссылается «Интерфакс».

В пробах находили нехарактерные вещества и соединения, которые негативно влияют на эксплуатационную безопасность самолета. В первую очередь речь идет о полисилоксанах, металлах, сложных эфирах, азотосодержащих веществах и мелкодисперсных загрязнениях. Такое топливо неспособно обеспечить летную годность воздушных судов.

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В документе указано, что до 2018 года проблемы считались сопутствующим фактором возникновения авиационного происшествия. После 2018-го их стали считать причинами отказов.

Специалисты РГУ нефти и газа имени Губкина указали, что для улучшения качества топлива надо обновить методы испытаний и изменить нормы по показателям качества, которые препятствуют использованию отечественных ГСМ на иностранных самолетах. Также следует унифицировать марки топлива, показатели качества, уточнить требования к перечню и нормам ввода присадок.

Еще в 2019 году начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов указывал, что иностранные двигателестроители жалуются на российские ГСМ. Год назад представитель ГосНИИ ГА отмечал, что в баках самолетов начали находить нехарактерные вещества — например, сахар. Он связал ситуацию с отменой контроля качества непосредственно перед заправкой воздушных судов — с 2015 года топливо проверяют только после выхода с завода-изготовителя.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) собирается сделать Sukhoi Superjet 100 основным самолетом России для региональных перевозок. После неудачи с продвижением за рубежом лайнер станут производить для отечественных компаний.