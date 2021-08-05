Россиянин выстрелил в соседей из аэрозольного пистолета и попал в младенца

В Иркутске владелец дачного участка выстрелил из аэрозольного пистолета в сторону соседей и попал в 10-месячного ребенка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета региона.

Между соседями произошел конфликт, в ходе которого пострадал младенец. «В результате выстрела 10-месячному мальчику причинены телесные повреждения в виде ссадин, ушиба мягких тканей левого бедра», — говорится в сообщении.

Возбужденно уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 35-летний подозреваемый задержан.

Как сообщает портал «Самозащита 24», аэрозольный пистолет используют в целях самообороны. Они, как и газовые баллончики, выпрыскивают ирритант, но делают это с большей силой и на дальние расстояния. Устройство стреляет на дистанцию до 2-5 метров.

Ранее сообщалось, что младенец был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга после бытового конфликта между мужчиной и женщиной. Россиянин пытался ударить мать ребенка, однако промахнулся и проломил череп двухмесячному ребенку.