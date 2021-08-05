Посол России сообщил о кардинальном усилении мер безопасности туристов в Египте

Посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил о кардинальном усилении мер безопасности туристов на курортах Египта. Об этом сообщает РИА Новости.

Борисенко отметил, что за последние годы аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности туристов. Дипломат выразил надежду, что в ближайшее время россиян ожидает комфортный и спокойный отдых на побережье Красного моря.

Также посол добавил, что при благоприятных условиях интенсивность рейсов между Россией и Египтом будет быстро увеличиваться. По его словам, возобновлению авиасообщения предшествовала серьезная подготовка двух стран.

«России было нелегко сделать данный шаг после того, как в 2015 году в результате террористического акта потерпел крушение наш пассажирский самолет, вылетевший из Шарм-эль-Шейха», — заявил дипломат.

Сообщалось, что в рамках года гуманитарного сотрудничества России и Египта до весны 2022 года будут организованы еще более ста мероприятий в обеих странах.

Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал указ об отмене приостановки чартерных полетов в Египет. Так, указ главы государства от 8 июля 2021 года отменил действие документа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки граждан России на территорию Египта, и от 2018-го, согласно которому допускалось только регулярное авиасообщение с Египтом.

Самолет Airbus A321-231 российской авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet) разбился на Синайском полуострове 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека (в основном россияне), все они погибли. Причины катастрофы до сих пор не установлены, при этом выдвигаются разные версии случившегося. В их числе — взрыв в двигателе, заложенная на борту бомба, а также атака запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

