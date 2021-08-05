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На Киевском вокзале в Москве произошел пожар

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Кадр: Telegram-канал «Агентство «Москва»»

На Киевском вокзале в Москве произошел пожар. Ролик, на котором заметны клубы дыма от пожара, появился в Telegram-канале агентства «Москва».

На кадрах видно, как с крыши Киевского вокзала идет дым. По данным агентства, на цокольном этаже вокзала загорелись личные вещи. Площадь пожара составила около 25 квадратов.

В связи с возгоранием, из здания вокзала эвакуировали 820 человек. Сведений о пострадавших не поступало. На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее в многоэтажном доме в городе Барнауле Алтайского края произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за которого пострадали два человека. Кроме того, были повреждены межкомнатная и наружная стена.

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