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Беженку из КНДР обвинили в расизме за задержание чернокожей грабительницы

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Кадр: dailymail.co.uk

Беженка из КНДР рассказала, как ее обвинили в расизме при попытке задержать чернокожую грабительницу. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на 27-летнюю студентку Колумбийского университета Пак Ёнми.

Инцидент произошел в США год назад в разгар мародерства, вызванного протестами активистов движения Black Lives Matter (BLM). По словам девушки, ее в одном из районов Чикаго ограбили у магазина две чернокожие женщины. Пак утверждает, что поймала одну из грабительниц за руку и попыталась вызвать полицию.

Девушку остановили белые прохожие, которые набросились на нее с обвинениями. Кореянка рассказала, что очевидцы побуждали грабительницу бежать, а ее саму заклеймили расисткой за попытку набрать номер полиции. Пак отметила, что прохожие кричали, что цвет кожи женщин не делает их ворами.

Тем не менее полиция поймала 29-летнюю Лекрецию Харрис. Суд приговорил преступницу к двум годам тюремного заключения. Ее сообщнице удалось избежать ареста.

Ранее Пак Ёнми заявила, что обучение в американских университетах пронизано социалистической пропагандой и это положение дел ее пугает. Беженка рассказала, что уже на первых собеседованиях сотрудники университета раскритиковали ее за любовь к классической литературе, указывая на «колониальное и расистское мировоззрение» авторов XIX века.

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