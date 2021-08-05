Путин на совещании с правительством назвал вице-премьера Сашей

Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством обратился к вице-премьеру Александру Новаку, отвечающему за энергетику, и назвал его Сашей. Трансляция встречи велась на сайте телеканала «Россия 24».

Как отмечает РИА Новости, Путин общается с Новаком каждый день, и это чувствуется по их беседе.

Речь на совещании шла о подключении отдаленных населенных пунктов к энергосетям. Члены правительства обсуждали с президентом проработку этого вопроса и проблемы стоимости подключения. Новак подчеркнул, что все цены на проведение коммуникаций установлены государством. «Саша, мне все это хорошо известно. (...) Вопрос в том, чтобы энергетики не задирали тарифы на подключение», — отметил Путин.

Ранее на авиасалоне МАКС-2021 глава государства пошутил об оплате мороженого из сверхдоходов. Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что предлагал заплатить за мороженое главе Минпромторга Денису Мантурову, однако Путин в ответ на это пошутил про оплату из сверхдоходов.