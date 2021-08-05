В МИД напомнили россиянам об одном важном действии перед выездом за границу

В Министерстве иностранных дел России (МИД) напомнили о важности оформлять страховку перед заграничным путешествием. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон, сделать страховку до выезда в другую страну необходимо на случай заболевания коронавирусом.

«В нынешние ковидные времена рекомендации для всех зарубежных поездок одни и те же: внимательно следить за актуальными правилами въезда в ту или иную страну», — подчеркнул он.

Пилипсон добавил, что эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему непростая, из-за чего вероятность заражения COVID-19 остается высокой.

Ранее в июне эксперты рассказали россиянам о тонкостях получения медицинской помощи во время поездки за рубеж. Так, путешественникам со страховыми полисами доступны круглосуточные сервисные центры страховых компаний для решения разных вопросов — от простого повышения температуры до тяжелых операций.