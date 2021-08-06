Премьера карибской страны ранили во время протестов против вакцинации

Премьер-министра островной карибской страны Сент-Винсент и Гренадины Ральфа Гонсалвеса ранили во время акций протеста в столице государства, в городе Кингстаун, сообщает Loop News.

По рекомендации медиков Гонсалвеса для прохождения лечения отправили на соседний Барбадос, по данным News784. По предварительной информации, один из митингующих против медицинской реформы бросил в главу правительства твердый предмет, который вызвал травму головы. В это время Гонсалвес возвращался на заседание парламента.

Министр финансов Камилло Гонсалвес рассказал, что на Барбадосе главе правительства сделают МРТ. Нападение на политика власти оценивают как покушение на его жизнь. «Я хочу четко обозначить: это не царапина, это покушение на жизнь премьер-министра», — подчеркнул он.

В свою очередь в офисе главы кабмина заявили, что Гонсалвес не выступает против «мирных демонстраций как основного права, закрепленного в конституции», однако «использование насилия в политических целях совершенно недопустимо». «Такой поступок подлежит безоговорочному осуждению. В равной степени должны быть осуждены подстрекатели и закулисные авторы», —подчеркнули в канцелярии.

Протестующие выступают на акциях против ряда поправок в закон о здравоохранении, среди которых обязательная вакцинация государственных служащих от COVID-19.

Ранее в Польше неизвестные подожгли пункт вакцинации от коронавируса. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий оценил инцидент как проявление бандитизма.