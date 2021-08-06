Россиянка Губайдуллина установила олимпийский рекорд в пятиборье

Россиянка Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд в пятиборье. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка показала результат 2.07,31 на дистанции 200 метров вольным стилем в плавании, тем самым установив рекорд. Она заработала по итогам заплыва 296 очков. Еще одна россиянка Ульяна Баташова заняла третье место в своем заплыве, заработав 288 баллов.

В общем зачете пятиборья Губайдуллина идет на десятом месте. Баташова занимает третью строчку.

На чемпионате мира 2017 года Губайдуллина завоевала золотую медаль в личном первенстве и серебряную в команде.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.