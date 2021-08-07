КГБ Белоруссии заявил о «козыре» против Тихановской

В Белоруссии заявили о наличии «козыря» против оппозиционного политика и бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом сообщил глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала СТВ, передает РИА Новости.

По его словам, в случае необходимости Минск будет готов использовать имеющуюся информацию против Тихановской. Тертель также выразил уверенность в том, что экс-кандидат в президенты Белоруссии что-то недоговаривает. Он добавил, что это особенно заметно в тот момент, когда Тихановской задают вопросы.

«Пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть что показать, когда в этом будет необходимость», — сказал Тертель.

Глава КГБ республики отметил, что Тихановская уехала из Белоруссии в Литву самостоятельно и никакого давления на нее оказано не было. При этом ее окружали люди из спецслужб иностранных государств.

«Мы знаем на сто процентов точно, с именами, фамилиями: с ней была проведена работа спецслужбами и не только спецслужбами Литвы. И в конечном итоге ее поведение резко поменялось», — заключил он.

Ранее Тихановская призвала бороться с «зависимостью» Белоруссии от России. Оппозиционный политик обвинила президента республики Александра Лукашенко в том, что он ввел страну в зависимость от России. Также она высказала мнение, что в ЕС и США должны ввести «более мощные» санкции.