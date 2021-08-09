Владелец TikTok выйдет на биржу вопреки репрессиям Китая

Компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, планирует выйти на биржу вопреки ужесточению политики Китая в отношении технологических компаний, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

ByteDance намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже в конце этого или начале следующего года. В последнее время компания ведет работу с китайскими регулирующими органами по этому вопросу, чтобы избежать возможных репрессий. В рамках последнего раунда финансирования в декабре 2020 года ByteDance оценили в 180 миллиардов долларов.

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Китайская компания планировала выход на биржу раньше, однако решила перенести его на неопределенный срок, испугавшись усиления давления Пекина в отношении IT-компаний. Глава ByteDance Чжан Имин проявил осторожность, в отличие от коллег из «китайского Uber», компании Didi. 30 июня агрегатор такси привлек на IPO в Нью-Йорке 4,4 миллиарда долларов, чем вызвал гнев властей. Администрация киберпространства Китая обвинила Didi в нарушении закона о сборе данных клиентов и удалила из виртуальных магазинов 26 приложений, в том числе основное, обвалив акции компании. Сейчас они торгуются по 9,79 доллара за штуку, хотя изначально стоили 14 долларов.

Ранее ByteDance уволила несколько сотен сотрудников, работающих над приложениями для интернет-обучения Guagua Long, Qingbei и GoGoKid. Решение было принято после того, как Компартия Китая ввела ограничительные меры против компаний, предоставляющих услуги онлайн-репетиторства. Им запретили нанимать на работу иностранцев, привлекать иностранное финансирование и размещать ценные бумаги на зарубежных биржах. Под запретом оказались частные онлайн-занятия по выходным и праздничным дням и на каникулах.

