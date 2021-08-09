Российская синхронистка отказалась от участия в Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка синхронистка Светлана Ромашина объявила о том, что Игры в Токио стали последними в ее спортивной карьере. Пост доступен в Instagram.

31-летняя россиянка призналась, что не строит никаких планов на будущее и намерена отдохнуть от выступлений. «Я очень ждала момента, когда погаснет огонь этих соревнований. Слезы катились, ведь я знаю, что это последняя Олимпиада для меня в качестве атлета», — написала Ромашина. Таким образом, она отказалась от участия в Олимпиаде-2024.

Ромашина приняла участие в четырех Олимпиадах. На ее счету семь золотых наград Игр. На Олимпиаде в Токио она стала чемпионкой в дуэтах и в группе.

Ромашина — 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию. Она 13 раз становилась чемпионкой Европы. Ромашина выступает за сборную с 2005 года.

Следующая Летняя Олимпиада состоится в Париже в 2024 году.