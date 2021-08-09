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Рогозин оценил победу российских синхронисток на ОИ как напоминание русофобам

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Фото: NASA/ Globallookpress.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высоко оценил победу российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио и отметил, что их номер стал напоминанием русофобам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Гимн исполнять не дают, флаг запрещают, но девушки изящно напомнили русофобам, чей соотечественник стал первым в космосе!» — заявил Рогозин.

Он поблагодарил спортсменок за блестящее выступление и напомнил, что синхронистки посвятили свой чемпионский номер космосу и Юрию Гагарину, а также образу его знаменитого памятника на Ленинском проспекте Москвы, который запечатлели девушки в конце выступления.

Российские синхронистки завоевали золотые медали в соревнованиях групп на Олимпиаде в Токио. Произвольную программу спортсменки продемонстрировали в субботу, 7 августа. Второе место заняла китайская команда, бронзу взяли украинки. В составе россиянок выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина.

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