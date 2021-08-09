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Псаки оценила критику российских журналистов в свою сторону

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Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что с 2014 года подвергалась критике со стороны российских журналистов, но впоследствии ее это начало забавлять. Об этом она рассказала в интервью журналу Vogue.

По словам Псаки, когда она занимала пост пресс-секретаря Госдепа, медиа в России запустили кампанию, чтобы «выставить ее глупой». При этом часть критики начали перенимать некоторые западные СМИ. «Сначала это расстраивало. К концу моего пребывания в Госдепартаменте это начало меня забавлять», — оценила работу массмедиа представитель Белого дома.

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На должности пресс-секретаря Госдепа Псаки прослужила с 2013 по 2015 год. Позже она стала помощником по коммуникациям при 44-м президенте США Бараке Обаме. За время своей работы в Госдепартаменте, Псаки часто допускала ошибки во время общения с журналистами на брифингах. Одним из таких примеров стала фраза «как все вы знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию».

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