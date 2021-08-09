Приставы устроили учения с оружием под окнами жилого дома и напугали россиян

В Москве судебные приставы устроили учения с оружием под окнами жилого дома, чем напугали жильцов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Инцидент произошел у дома на улице Госпитальный вал. По данным канала, раньше здание принадлежало роддому, однако теперь строение занимает Федеральная служба судебных приставов России (ФССП).

На кадрах, снятых очевидцем из квартиры, видно, что окна выходят на двор ФССП. На нем судебные приставы отрабатывают учения с оружием в руках.

«Это вообще нормально — целиться, направлять ствол в окна жилого дома?!» — высказалась одна из жильцов дома.

В свою очередь, в пресс-службе столичного ФССП объяснили, что оружие в руках приставов не является огнестрельным. По информации пресс-службы, вместо боевого для учений они используют массо-габаритные макеты.

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