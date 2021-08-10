В Армении заявили о праве на силовую защиту в ответ на действия Азербайджана

Министр обороны Армении Аршак Карапетян провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В ходе беседы Карапетян заявил, что Армения серьезно обеспокоена ростом напряженности на границе с Азербайджаном, где с мая сформировалась «стабильно тяжелая» обстановка. «Мы ожидали вашего визита еще в мае. Для Армении этот период был довольно напряженным, но, к сожалению, ваш визит не состоялся», — сказал Карапетян.

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Глава оборонного ведомства добавил, что нарушение границ Вооруженными силами Азербайджана вынуждают Армению к ответным действиям, несмотря на ее стремления мирно решать любые вопросы. Он также подчеркнул, что в случае провокаций страна оставляет за собой право силой защищать свою территорию.

В ответ Зась заявил, что политико-дипломатические способы урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном пока не исчерпаны. Он указал на обеспокоенность России нестабильной ситуацией в регионе, добавив, что в настоящий момент эскалация наблюдается по всему периметру ответственности ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал разместить на границе с Азербайджаном опорные пункты российских пограничников и наблюдателей, чтобы избежать провокаций и нагнетания конфликта со стороны его военнослужащих. Он добавил, что Азербайджан, совершая свои провокации, пытается дискредитировать ОДКБ.

В начале мая Армения сообщила о попытках азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Пашинян официально обратился в ОДКБ.