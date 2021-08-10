Популярной среди россиян стране спрогнозировали обвал рынка жилья

Швейцарию ждет обвал жилищного рынка, который приблизился к «пузырю». Цены на недвижимость продолжают быстро расти, но уже к концу 2021 года, достигнув неприемлемого для поддержания спроса уровня, начнут резко снижаться. Таким прогнозом поделились аналитики финансового холдинга UBS Group AG, пишет Bloomberg.

Согласно оценкам компании, индекс, который измеряет устойчивость рынка жилья, во втором квартале вырос до 1,9 пункта. Прогнозное значение на третий квартал 2021 года составляет 1,5 пункта, на четвертый — 1,7. Если индекс достигнет двух, то «пузырь» неизбежен.

По данным швейцарского банка, стоимость жилья за тот же период выросла сильнее всего в последние восемь лет. При этом, подчеркивают специалисты UBS, ускорилась выдача ипотеки. Рынок жилья европейского государства является одним из самых популярных у россиян при оформления вида на жительство.

Швейцария является одной из стран, в которой в период пандемии фиксируется постоянное удорожание недвижимости. В подобной ситуации находятся Великобритания, США, Новая Зеландия, Канада и Швеция. Аналитики UBS считают, что дисбаланс на рынке недвижимости Швейцарии сейчас более выраженный, чем до начала пандемии.

В России спрос на недвижимость начал выравниваться с усечением программы льготной ипотеки с 1 июля. Ставку по жилищным кредитам подняли с 6,5 до 7 процентов, а предельную сумму кредита сократили до трех миллионов рублей для всех регионов.